Двенадцать государств Америки осудили “обвал демократического порядка” в Венесуэле

Deutsche Welle. На внеочередной встрече в Лиме двенадцать американских государств осудили “обвал демократического порядка” в Венесуэле. Бразилия, Аргентина, Канада, Мексика и другие страны во вторник, 9 августа, заявили, что не признают Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы и ее решения. Одновременно участники встречи заверили в своей поддержке парламент в Каракасе, в котором доминируют силы, оппозиционные правительству Николаса Мадуро.

Кроме того, участники продолжавшейся около семи часов встречи в перуанской столице указали на “отсутствие свободных выборов, насилие, подавление и политические преследования” сторонников оппозиции в Венесуэле, а также “наличие политических заключенных” в этой стране.

Учредительное собрание объявило себя главным органом власти

Накануне Национальное учредительное собрание, созванное по инициативе президента Мадуро для изменения конституции, издало декрет, объявляющий этот орган вышестоящим по отношению ко всем остальным правительственным институтам страны. Данное постановление означает, что Национальная ассамблея (однопалатный парламент Венесуэлы) и другие органы власти не смогут принимать меры, противоречащие законам, которые будет издавать Национальное учредительное собрание.

На своем первом заседании 5 августа Национальное учредительное собрание отправило в отставку генерального прокурора Венесуэлы Луизу Ортегу, которая является одним из главных критиков политики Мадуро. Несколькими днями ранее она инициировала расследование в связи с подозрениями в фальсификациях в ходе выборов в новый орган власти. Предположительно, правительство в Каракасе завысило показатели явки на голосовании, что могло повлиять на результаты.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею. Голосование сопровождалось акциями протеста и беспорядками, в ходе которых погибли по меньшей мере 15 человек. Венесуэльская оппозиция призывала своих сторонников бойкотировать голосование, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны и установлению диктатуры Мадуро.