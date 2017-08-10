Выявлены случаи дробления бизнеса и сокрытия подобным образом оборота в сфере налогообложения

В целях повышения эффективности борьбы с теневой экономикой и налоговой дисциплины в итоге последовательных мероприятий и исследований Комитета по государственным доходам выявляются данные хозяйствующих субъектов с повышенным риском и на основе выявленных рисков осуществляются меры по целевому контролю.

В частности, недавно в Армавире был выявлен ряд случаев разделения бизнеса и сокрытия подобным образом оборота в сфере налогообложения. Выяснилось, что с помощью разделения оборота с реализации и не оформления соответствующим образом наемных работников некоторые налогоплательщики занизили значительные суммы налога, подлежащие уплате в государственный бюджет.

Действуя в качестве отдельных налогоплательщиков, каждый в свою очередь почти в десять раз занизил объемы реализации. В целом, в группе налогоплательщиков – руководимых одним лицом, были обнаружены незарегистрированные в соответствии с законодательством более 40 сотрудников. Проверки по выявленным случаям продолжаются.

Отдел информации и по связям с общественностью Комитета Госдоходов РА