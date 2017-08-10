Армения – страна, по территории которой в свое время проходил Шелковый путь: посол Китая в Армении

Армения и Китай ровно 25 лет назад установили дипломатические отношения. За эти годы страны сделали всe возможное для укрепления, развития и расширения двусторонних отношений. Об этом заявил вчера на торжественной церемонии закладки фундамента нового здания посольства Китая в Армении глава МИД РА Эдвард Налбандян, передает издание Panorama.am.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянь Эрлун в свою очередь отметил, что строительство нового здания посольства – по-настоящему радостное событие.

«Китай ещe лучше будет представлен в Армении и это, конечно, является закономерным. Масштабы нашего сотрудничества, наши отношения развиваются быстрыми темпами, что требует большего числа сотрудников и более большого здания. Это отражает реальные масштабы и перспективы отношений Армении и Китая», – отметил посол.

По словам Т. Эрлуна, отношения Армении и Китая развиваются по плану. Посол отметил важность сотрудничества в рамках проекта «Экономического пояса Шeлкового пути».

«Армения – страна, по территории которой в свое время проходил Шелковый путь», – напомнил китайский дипломат.

С краткой речью выступил Эдвард Налбандян, текст выступления приводит пресс-служба МИД Армении:

“Господин Ли Хуэйлай,

Господин посол,

Господин мэр,

Дорогие друзья,

Меня всегда впечатляют китайские народные пословицы с одной стороны своей простотой, с другой – своей мудростью. Одно из таких высказываний говорит: «Лучшее время для того, чтобы посадить дерево, было 25 лет назад. Следующее лучшее время – это сегодня».

И действительно, 25 лет назад мы установили дипломатические отношения между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой. И за эти годы и Китай, и Армения сделали все возможное, чтобы наши многовековые отношения дружбы укреплялись, развивались, расширялись.

Это и политический диалог на самом высоком уровне, те добрые, теплые отношения, которые были установлены между руководителями наших стран. Это и сотрудничество между правительствами по вопросам экономического сотрудничества, по вопросам развития сотрудничества в областях культуры, науки, образования. Это и тесное взаимодействие между министерствами иностранных дел двух стран, взаимодействие в рамках международных организаций. Это и те добрые отношения, которые сложились между людьми Китая и Армении.

Есть еще другая пословица – это то, что чтобы пройти путь в тысячу ли, нужно сделать первый шаг. Сегодня мы делаем первый символический шаг в закладывании первого камня, фундамент нового здания – посольства Китая в Армении. Руководство Китая, смотря в завтрашний день, решило, что в Армении нужно построить новое, большое посольство с перспективой, что это посольство будет служить для осуществления новых, важных, больших проектов во имя развития и укрепления отношений и дружбы между нашими двумя странами.

Я хотел бы поздравить наших китайских друзей с этим хорошим начинанием и пожелать успехов всем тем, кто будет осуществлять этот проект. Долгие лета армяно-китайской дружбе!”