Политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Китая состоялись в Ереване

8-го августа в министерстве иностранных дел Республики Армения состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Китая. С армянской стороны консультации проводил заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян, а с китайской стороны – помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.

В ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с армяно-китайскими отношениями в разных областях, в том числе касающихся политического диалога между двумя странами, организации визитов на высшем уровне, сотрудничества в рамках международных организаций, торгово-экономических, культурных и научно-образовательных связей, активизации туристических потоков, расширения правового поля и сотрудничества в консульской сфере.

Стороны выразили удовлетворение в связи с динамично развивающимися отношениями и заметными достижениями за последний период. Армянская сторона выразила благодарность за предоставляемую Армении со стороны Китая технико-экономическую помощь.

Заместитель министра иностранных дел Армен Папикян представил армянскую позицию в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В свою очередь Ли Хуэйлай подтвердил принципиальную позицию КНР о том, что Нагорно-Карабахская проблема должна быть решена исключительно мирным переговорным путем.

Армянские и китайские дипломаты обменялись мнениями о представляющих взаимный интерес международных и региональных проблемах.

Пресс-служба МИД Армении