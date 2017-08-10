Глава Пентагона Джеймс Мэттис письменно предъявил ультиматум Северной Корее

Министр обороны США Джеймс Мэттис предъявил в среду ультиматум Северной Корее, потребовав немедленно «прекратить любую подготовку к действиям, которые приведут к краху режима и уничтожению ее граждан». Об этом сообщает Голос Америки.

«КНДР должна сделать выбор, прекратив самоизоляцию и остановив попытки создать ядерное оружие, – говорится в письменном заявлении главы Пентагона. – Любые действия режима встретят масштабный ответ с нашей стороны и он проиграет любую гонку вооружений, или конфликт, который будет им инициирован».

Джеймс Мэттис неоднократно заявлял о том, что предпочитает решать разногласия с Пхеньяном дипломатическим путем, подчеркивая, что применение военной силы может привести к катастрофе.

На этой неделе спецслужбы США заявили о том, что властям КНДР удалось разработать ядерный боезаряд, который может быть установлен на ракету-носитель. По мнению аналитиков, выводы разведывательных служб заставили президента Трампа заявить о том, что ответом на действия северокорейского режима станут «огонь и ярость, которых мир прежде не видел».

Госсекретарь Тиллерсон утром в среду попробовал снизить накал риторики, заявив, что «уровень угрозы» со стороны Северной Кореи «пока не изменился», и граждане США «могут спокойно спать ночью», не обращая внимания на угрозы Пхеньяна.

Во вторник подразделения вооруженных сил США, Японии и Южной Кореи начали совместные военные учения в регионе, демонстрируя готовность отразить любую атаку на одного из союзников.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вчера заявил, что не видит «никакой непосредственной угрозы» со стороны КНДР, в том числе для территории Гуам.

«Я думаю, что у США и международного сообщества в вопросах, касающихся Северной Кореи, была очень хорошая неделя, – заметил он. – В Совете безопасности ООН единогласно была принята резолюция, ужесточающая санкции против Северной Кореи, которую поддержали Китай и Россия. Затем, во время форума стран АСЕАН, мы услышали много решительных заявлений».

По мнению Рекса Тиллерсона, демонстративные угрозы со стороны руководства КНДР стали ответом на единую позицию мирового сообщества. А слова президента Трампа об «огненном и яростном» ответе на действия Пхеньяна были лишь попыткой вступить в диалог с властями этой страны.

«То, что делает президент – он посылает жесткое сообщение Северной Корее, используя язык, который Ким Чен Ын может понять, потому что он не понимает дипломатических выражений», – сказал Рекс Тиллерсон.

Он также рассказал, что не разговаривал «в последние 24 часа» с главами дипломатических ведомств Китая и России, но напомнил, что во время встречи АСЕАН в Маниле провел с ними переговоры, посвященные, в том числе, и северокорейской проблеме.

«Я думаю, что…у них есть очень хорошие, открытые каналы связи, и они могут разговаривать с режимом в Северной Корее, – сообщил Рекс Тиллерсон. – Мы надеемся, что они смогут убедить их прекратить программу (разработки ядерного и ракетного оружия) и выполнить требования резолюции СБ ООН».

Как подчеркнул глава Госдепартамента, США вместе со своими союзниками при участии Китая и России будут продолжать использовать «дипломатические пути» для разрешения этого конфликта. При этом, как утверждает Рекс Тиллерсон, пока нет необходимости в использовании «новой дипломатической стратегии».

«Я думаю, что стратегия, которую мы используем сейчас, успешно работает, – сказал он. – Повторюсь, мы сейчас заручились широкой международной поддержкой, и речь идет не только о резолюции Совбеза ООН, но и глобальной (поддержке), когда (многие) страны заявляют о том, что они разделяют требования к Северной Корее. И это давление уже начинает приносить результаты».

По словам Тиллерсона, «американцы могут спать спокойно», и у них «не должно быть беспокойства по поводу этой конкретной риторики последних дней».

Тиллерсон выступил перед журналистами в среду, после того как президент Трамп и Северная Корея обменялись взаимными угрозами. Пхеньян заявил, что разрабатывает план удара по Гуаму.

Тиллерсон опроверг слухи о том, что эти угрозы приближают США к применению военной силы. По его словам, ничто из услышанного им в последние дни не меняет ситуацию кардинально.

Тиллерсон побеседовал с журналистами по дороге из Малайзии в Вашингтон. Самолет госсекретаря совершил посадку на Гуаме с целью дозаправки.