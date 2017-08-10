Агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта – экс-руководителя избирательной кампании Трампа

Агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Как передает Европейская правда, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года.

По данным источников, в конце прошлого месяца агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта на основании ордера, что позволяет изымать документы и другие материалы.

Обыск состоялся 26 июля без предупреждения на следующий день после того, как Манафорт встретился с сотрудниками Комитета Сената США по разведке.

Ордер на обыск был расширенным, агенты ФБР работали вместе со спецпрокурорм по делу о вмешательстве России в американские выборы Робертом Мюллером.

Сообщается, что агенты ФБР оставили дом Манафорта с различными записями.

Джейсон Малони, пресс-секретарь Манафорта, подтвердил, что агенты воспользовались ордером в одном из домов политического консультанта, и что Манафорт сотрудничает со следствием.

Отметим, что Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

Напомним, в августе 2016 Трамп заявил, что принял отставку руководителя своей кампании Пола Манафорта. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в “Трамп-тауэр” с россиянкой Натальей Весельницькой, которая связана с Кремлем .

По данным издания, на встрече Весельницька пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

В видеоролике The Washington Post напоминается, что помимо Януковича, клиентами лоббистской организации Манафорта были заирский диктатор Мобуту Сесе Секо, филиппинский диктатор Фердинанд Маркос, лидер ангольской группировки УНИТА Савимби.