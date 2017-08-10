КПП «Верхний Ларс» со вчерашнего дня заработал без очередей: свидетельствуют очевидцы

Со вчерашнего утра, 9 августа, КПП «Верхний Ларс» работает без автомобильных пробок, о чем свидетельствуют очевидцы и данные веб-камер. Власти намерены решать проблему очередей электронной регистрацией и дополнительной линией контроля, передает Радио Азатутюн со ссылкой на «Кавказский узел».

По данным МЧС на 21.00 мск 6 августа, на «Верхнем Ларсе» в пробке находились 800 автомобилей. За 36 часов количество машин, застрявших на КПП, уменьшилось вдвое. К 9.00 мск 8 августа на таможенном пункте пропуска находилось, по данным ведомства, 356 легковых машин, два автобуса, восемь микроавтобусов и 16 грузовиков.

О том, что вчера на КПП «Верхний Ларс» отсутствуют очереди, свидетельствуют очевидцы и установленные там веб-камеры. Пользователи соцсети Дима Соболев сообщили вчера, что во второй половине дня 8 августа проехжали через границу из Грузии менее чем за час. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением.

Еще 8 августа в полдень извилистая дорога, которая ведет к КПП «Верхний Ларс», была забита легковыми машинами. Пробка начиналась у села Нижний Ларс, что почти в трех километрах от КПП, а в очереди собралось более 500 машин.

Большая часть из находившихся в очереди – российские туристы, направлявшиеся в Грузию на отдых, также очень много было и людей, которые ехали в Армению и Азербайджан. Ситуацию осложняла и жаркая погода – в эти дни температура в Северной Осетии достигает почти сорока градусов.

Фото – Кавказский узел