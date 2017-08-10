Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:51 | Август 10 2017
15:51 | Август 10 2017

Северокорейское телевидение “готово к войне”: видео с переводом на русский

Северокорейское телевидение “готово к войне”: видео с переводом на русский

“Сложно сказать, как военное и политическое руководство КНДР, но дикторы центрального северокорейского телевидения к войне готовы. По губам видно”, – говорится в комментарии к видеоролику Радио Свобода (KRT via Reuters), запечатлевшему кадры из Северокорейского телевидения.

Подробности – в видеоматериале:

Решимость северокорейских дикторов

Сложно сказать, как военное и политическое руководство КНДР, но дикторы центрального северокорейского телевидения к войне готовы. По губам видно. (KRT via Reuters)

Posted by Radio Svoboda – Радио Свобода on Mittwoch, 9. August 2017

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда