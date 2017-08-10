Северокорейское телевидение “готово к войне”: видео с переводом на русский

“Сложно сказать, как военное и политическое руководство КНДР, но дикторы центрального северокорейского телевидения к войне готовы. По губам видно”, – говорится в комментарии к видеоролику Радио Свобода (KRT via Reuters), запечатлевшему кадры из Северокорейского телевидения.

Подробности – в видеоматериале: