Северокорейское телевидение “готово к войне”: видео с переводом на русский

“Сложно сказать, как военное и политическое руководство КНДР, но дикторы центрального северокорейского телевидения к войне готовы. По губам видно”, – говорится в комментарии к видеоролику Радио Свобода (KRT via Reuters), запечатлевшему кадры из Северокорейского телевидения.
Подробности – в видеоматериале:
Решимость северокорейских дикторов
Сложно сказать, как военное и политическое руководство КНДР, но дикторы центрального северокорейского телевидения к войне готовы. По губам видно. (KRT via Reuters)
Posted by Radio Svoboda – Радио Свобода on Mittwoch, 9. August 2017