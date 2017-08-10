Итоги «пятидневной войны»

Девять лет назад на Южном Кавказе была война. Помимо войны между нами и азербайджанцами, обусловленной проблемой Нагорного Карабаха, которая началась в 1991 году, вспыхнула еще одна война, теперь уже между Россией и Грузией, которая была скоротечной из-за неравенства сил. Наиболее логичная интерпретация событий «пятидневной» войны, на мой взгляд, заключается в следующем: американцы «подзудили» Саакашвили попытаться решить проблему Южной Осетии силовым способом, понимая, что это не удастся, и России вмешается, но и, рассчитывая также, что это будет еще одним поводом обвинить в чем-то Россию. Саакашвили в данной ситуации оказался настолько наивным и недальновидным, что пошел на этот шаг, в надежде, что «Запад нам поможет». Запад помог только «морально», а Россия повела себя предсказуемо, как и любая империя: воспользовалась моментом и напала на Грузию, вторгшись в страну вплоть до города Гори, а затем юридически признала территории, которые и без того не находились под контролем Грузии, как независимые государства.

В сухом остатке, Грузия, во-первых, потеряла эти две свои территории, во-вторых, Грузия освободились из-под контроля России, и продолжила строить страну, которая постепенно освобождается от «постсоветских пороков» (что это такое, жителям Армения долго объяснять не нужно). В-третьих, Россия удовлетворила свои имперские амбиции, продемонстрировав всему миру свои «мускулы», отомстила не подчинявшимся ей грузинам, и теперь вынуждена кормить два небольших государства, в одной из которых, да будет позволено это сказать, такой бардак, что мишенью для нападений становятся даже российские туристы. И в-четвертых, Россия потеряла Грузию не только как союзника, но в качестве дружественного государства.

Трудно сказать, насколько довольны или недовольны такой ситуацией граждане России и Грузии. Я полагаю, что большинству россиян все это, как принято там говорить, «до лампочки», а грузины, наоборот, в целом считают себя в выигрыше. Взамен могу с уверенностью сказать, что эта ситуация не будет длиться вечно, по той простой причине, что Россия не останется в этом регионе навсегда. Многие сегодня считают такое невероятным, но так же невозможным считался распад Советского Союза. Уже сейчас в России раздаются голоса о необходимости оставить в покое соседей, забыть о бессмысленных амбициях и заняться решением внутренних проблем. Подобные высказывания звучат не от «демократов» или «западников», а от людей, которые, как говорят, «вооружившись карандашом и листом бумаги», подсчитывают экономические, политические и цивилизационные ресурсы своей страны. Быть империей, во всех смыслах, дорогое удовольствие.