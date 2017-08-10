Сегодня в Ереване понимают, что слишком много яиц сложено в одну корзину: Гела Васадзе

Собеседник «Аравот» – политический аналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе

– Господин Васадзе, в Грузии стартовали беспрецедентные по масштабу многонациональные военные учения «Достойный партнер-2017». Примечательно, что среди стран-участников учений лишь три не являются членом альянса – Грузия, Армения и Украина. Какие на Ваш взгляд новые штрихи вносит в архитектуру региональной безопасности и как отразится на соотношение сил в регионе такое развитие событий?

Нынешние учения действительно отличаются от тех, что были раньше, прежде всего по масштабу. Но не только. Дело в том, что ситуация в мире действительно серьезно изменилась. Поэтому и Украина, и Грузия сегодня находятся на переднем крае противостояния Кремля с западным миром. Причины этого противостояния известны – в какой-то момент времени, в Кремле решили, что могут переформатировать мир под себя, воспользовавшись готовностью части политической элиты западного мира к «компромиссам» взамен удовлетворения личных интересов. Подобная политика началась не вчера, уже более десяти лет как Москва пытается действовать в этом духе. Причем тест в виде агрессии против Грузии прошел для Кремля достаточно успешно. Не так гладко, но все же терпимо прошла аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе. Однако, когда Москва начала вмешиваться в процесс выборов, и особенно выборов в США, стало ясно – точка невозврата пройдена. Даже присутствие в Сирии и заклинания по поводу «совместной борьбы с международным терроризмом» не исправили ситуации, а столь ожидаемый приход Трампа её ещё и усугубил. В итоге, мы получили конфигурацию, близкую к холодной войне.

А у холодной войны свои законы, в частности обеспечение своих интересов в регионе, именно в этом контексте и следует рассматривать данные учения. Что касается участия Армении в учениях НАТО в такой ситуации, я не в курсе как власти Армении будут объяснять это своем российским партнерам, но какое бы ни было объяснение, понятно, что оно будет формальным. Понятно, что сегодня в Ереване понимают, фигурально выражаясь, слишком много яиц сложено в одну корзину, и всё бы ничего, но эта самая корзина с каждым днем всё ненадежнее и ненадежнее. Думаю, логика действий армянских властей, учитывая сложившиеся обстоятельства, вполне понятна. Другое дело, хватит ли политической воли и к какой конфигурации в итоге придут.

– Грузию с двухдневным визитом посетил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Он в своей речи в Тбилиси заявил, что «Президент Трамп и я поддерживаем заявление Бухарестского саммита НАТО, согласно которому, Грузия должна стать членом НАТО». По Вашему мнению, это свидетельствует об изменении позиции США и союзников в отношении вступления Грузии в НАТО? Можно ли ожидать, основываясь на этом заявлении, что членство Грузии в Альянсе не за горами?

– Позиция США, как и позиция других членов альянса всегда была однозначной – Грузия будет членом НАТО. На вопрос «когда?» был ответ – тогда, когда она будет готова стать членом альянса. Я бы тут добавил ещё один пункт – тогда, когда это станет необходимым Соединенным Штатам. По пункту два прогресс очевиден, а вот по пункту один – не очень. Поэтому тут возможны различные варианты, от принятия Грузии в НАТО несмотря на то, что это может создать проблемы блоку. Ну, например, придется мириться с недостаточной степенью развития демократических институтов в Грузии, а такие проблемы уже есть у других членов альянса, и тут вряд ли принцип – одной страной больше, одной меньше, приемлем. Однако, если необходимость окажется выше, чем нежелание вешать на себя ещё одну проблему – примут, не сомневайтесь.

Есть другой путь – расширение институционального сотрудничества без принятия в блок. Это то, что происходит сегодня.

– Продемонстрировав редкое единодушие, обе палаты Конгресса США проголосовали за законопроект о новых санкциях против России. И у президента Трампа не было другого выбора, как подписать его. Очевидно, что Путин и его окружение намерены «дать отпор», они говорят об объявлении им «торговой войны», о том, что «никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами». Исходя из этого, на Ваш взгляд, к каким вызовам должны быть готовы страны-члены Восточного партнерства, прежде всего – Грузия и Армения?

Не уверен, что готовы, но уверен в том, что если что, старшие товарищи подскажут. Проблема в том, что у Армении и Грузии разные старшие товарищи, и подсказки будут скорее всего разными. Другое дело, что нормальные правительства из любой ситуации, как благоприятной, так и не очень, должны уметь извлекать пользу для страны. Умеют ли это делать правительства Грузии или Армении – ответ на данный вопрос, пожалуй, оставлю читателям.

– Не секрет, что в межгосударственных отношениях Армении и Грузии просто «зияет» незадействованный потенциал – и в экономике, и в сфере безопасности и обороны. Каковы, по Вашему мнению, должны первоочередные шаги Еревана и Тбилиси в свете тех изменений и развитий, о которых речь шла выше?

Что касается сфер безопасности и обороны, давайте будем реалистами, сегодня Армения воюет с Азербайджаном. В этих условиях Грузия может и должна приложить максимум усилий для того, чтобы эта война закончилась миром и все вопросы были решены. Есть ли у властей Грузии достаточно ресурсов и политической воли, для того, чтобы предпринять эффективные действия в этом направлении? Сомневаюсь, но это не значит, что не надо и пробовать. Как раз напротив, надо и даже очень надо.

Что касается экономики, то тут претензии не столько к властям, сколько к бизнесу. Конечно, власти должны, обязаны и так далее. Но если власти ничего не делают, почему же столь пассивен бизнес? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета “Аравот”

09.08.2017г