Проанализируем наши ошибки и сделаем выводы: главный тренер сборной Армении по баскетболу

Сборная Армении потерпела первое поражение в группе «А» отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года. В Сараево наша сборная со счетом 85:98 уступила сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Первую четверть армянские баскетболисты завершили с равным счетом 23:23. Однако, начиная со второй четверти, боснийцы получили преимущество, уйдя на большой перерыв при счете 52:44.

В третьей четверти боснийцы вновь были впереди – 73:60. В заключительной четверти разница в счете осталась 13 очков.

Сборная Армении следующую встречу также проведет на площадке соперника. Наша команда 12 августа встретится со сборной Словакии.

Главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич после выездной игры с Боснией и Герцеговиной подвел итоги матча.

«По поводу игры я должен отметить два важных обстоятельства. Прежде всего, мы в атаке овладели 16 подборами. Также большое влияние оказало то, что Тавакалян и Мкртчян довольно быстро заработали по три фола. Проанализируем наши ошибки и сделаем выводы», – сказал он.

«Сейчас нас ждет очень важная игра в гостях со Словакией в Братиславе», – приводит слова Бавцевича Федерация баскетбола Армении.

После трех туров отборочного этапа ЧМ-2019 сборная Армении с 5 очками находится на втором месте.