Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:17 | Август 10 2017
16:17 | Август 10 2017

Участники акции в Санкт-Петербурге подписали «повестки в Гаагу» для Путина за вторжение в Грузию: фото

Участники акции в Санкт-Петербурге подписали «повестки в Гаагу» для Путина за вторжение в Грузию: фото

8 августа 2017 г., в годовщину начала войны с Грузией, в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, состоялся народный сход, на котором собравшиеся оставили свои подписи под символическими “повестками в Гаагу” для президента Российской Федерации Владимира Путина В. В. и главы правительства Дмитрия Медведева (который был президентом в августе 2008 года, когда Россия осуществила военное вторжение в Грузию с последующей оккупацией ее территорий). Об этом сообщает Грузия-Онлайн.

После схода “повестки” были доставлены к представительству президентской администрации в Петербурге, расположенной на Васильевском острове. Там, у дверей представительства, свои подписи под повестками оставили те, кто не успел сделать это во время схода. Повестки были оставлены там же.

Как сообщают участники акции, задержаний и недопонимания с полицией не было.

Фото – Грузия-Онлайн

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Рубрики: Международные

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