Баку против «армянских «Искандеров»

Турция разместит российские С-400 на границе с Арменией?

Предоставляемые Россией Турции C-400 могут быть развернуты в любом районе страны, в том числе и на границе с Арменией, такую информацию опубликовало в середине июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный высокопоставленный турецкий источник. По словам источника, Турция согласилась заплатить за российские оборонительные системы 2,5 миллиарда долларов, и по предварительному соглашению первые две батареи C-400 Турция получит в течение следующего года, а затем еще 2 будет произведены на территории Турции.

Агентство отметило, что Турция со времен холодной войны считалась одним из ключевых союзников по НАТО возле границ Советского Союза, но в последнее время отношения Турции и Западе обострилась после того, как Эрдоган начал проводить более независимую политику, и США начали поддерживать сирийских курдов. Российские системы несовместимы с другими оборонными системами НАТО, но также и не подпадают под действие ограничений, навязанных со стороны Альянса, запрещающих Турции размещать эти системы на границах с Арменией и Грецией, и в бассейне Эгейского моря. Сделка с Россией позволит в Турции развертывать эти оборонительные системы в любом месте на своей территории, отмечает источник агентства.

Сразу же после появления этой информации, глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис назвал закупку Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 «суверенным решением страны». По его словам, возможная сделка вызывает вопросы, как Турция сможет обеспечить совместимость российских систем с натовской техникой. «Они никогда не будут совместимы», – сказал глава Пентагона Леон Панетта. Он призвал следить за развитием событий: «На самом ли деле они применят C-400?».

Это было не единственным откликом из Вашингтона. Министерство обороны США считает, что Турция должна объяснить свое намерение приобрести российские системы С-400, заявил на брифинге с журналистами представитель Пентагона Джефф Дэвис. «Турция является нашим союзником в НАТО и фундаментальным принципом наших отношений с любым партнером является то, что мы желаем совместимости вооружений. Что касается сообщений о покупке С-400, то Турция должна объяснить это», – сказал Дэвис.

Президент России Владимир Путин еще в начале июня объявил о готовности России продать Турции С-400. «Мы обсудили возможность продажи С-400 Турции. Мы готовы к этому», – объявил он.

Членство Турции в НАТО не помешает поставкам российских противоракетных защитных систем С-400, заявил посол Турции в Москве Хусейн Дириоз, добавив, что в вопросе поставок российских ракет С-400 Анкаре имеется прогресс, а технические консультации проходят хорошо. «Имеется прогресс, технические консультации проходят в позитивном русле, контакты продолжаются», – сказал посол, отвечая на вопрос о том, подписан ли на самом деле контракт на поставку Анкаре российских ракет. А представитель «Рособоронэкспорта» – российской компании, занимающейся экспортом военной техники, отметил, что он пока не может комментировать детали сделки с Турцией. Кремль не прокомментировал и заявление Эрдогана о подписании соглашения на поставку Россией С-400. «Мы не комментируем», – заявил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем, Анкара более конкретна в плане публикаций информации о сделке. Россия и Турция подписали документы на поставку комплексов ПРО С-400, заверил недавно турецкий президент Реджеп Эрдоган: «Мы и Россия в этом вопросе уже предприняли все необходимые шаги, подписи поставлены, слава Богу, мы увидим в нашей стране комплексы C-400». Более того, Эрдоган был более резок, он отметил, что не понимает озабоченности США по поводу закупки у России комплексов C-400. «Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна предпринимать определенные меры для обеспечения своей безопасности». Эрдоган также подчеркнул, что соответствующие российские и турецкие ведомства в настоящее время находятся на стадии переговоров, и выразил уверенность в том, что Турция «совершит этот шаг».

Против кого направит Турция C-400 – пока еще не ясно, и пока предсказать это никто не может. Ясное дело, что Анкара понимает, что Армения не представляет для Турции военной угрозы. На данный момент мы имеем следующий расклад. Россия вооружает Азербайджан и Турцию, что в психологическом плане уже является для Армении гнетущим обстоятельством, независимо от того, что, как в вопросе продажи российского оружия Азербайджану в Армении есть оправдывающие «московский бизнес», так и в случае Турции найдутся такие, кто посчитает выгодной для Армении российско-турецкую сделку, основываясь на той же логике, что тем самым Москва будет «держать Турцию под контролем».

Но здесь интересно одно иное обстоятельство. Вне зависимости от того, хочет ли Турция «укрепиться» на границе с Арменией или нет, азербайджанские и даже российские СМИ, которые прогнозируют размещение российских С-400 на границе с Арменией, нашли еще один удобный пропагандистский повод для демарша против Армении, по их представлению, чтобы оказать давление и запугать Армению.

Уже сейчас в российской прессе появились подобные публикации, полные соответствующих пропагандистских месседжей. «Pravda.ru» опубликовала статью под названием «Готова ли Турция вмешаться в карабахский конфликт?», в котором депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков одним предложением «объясняет», что в ответ на вмешательство России в Карабахский конфликт на стороне Армении может привести к ответному вмешательству и участию Турции на стороне Азербайджана. Затем автор статьи, опубликованной в российской газете, дает понять, что вышеупомянутое суждение азербайджанского депутат «совпадает» с сообщениями турецких и азербайджанских СМИ, что «Анкара планирует развернуть приобретаемые у России системы C-400 на границе с Арменией».

Затем в статье отмечается, что Баку обеспокоен поставками России в Армению системы «Искандер», а ПВО Азербайджана не в состоянии обеспечить защиту территории страны, от «Искандеров». А Россия отказывается продавать «Искандер» Азербайджану. И вот на помощь Азербайджану «приходит Турция», где в скором времени будет развернуты C-400, и, следовательно, согласно публикациям, «их развертывание на границе с Арменией будет преследовать одну цель – создать противовес «армянским «Искандерам».

Таким образом, некоторые российско-азербайджанские круги считают закупку Турцией российских C 400-систем проявлением солидарности со стороны Анкары, шагом, предусмотренным договором о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, и теперь азербайджанская сторона ясно показывает, что один из пунктов упомянутого договора с Турцией будет рассматривать вопрос военного вмешательства Турции в Карабахский конфликт, если Арменией будет нарушен «суверенитет и территориальная целостность Азербайджана». Поскольку между Баку и Анкарой не заключен военный альянс, в Баку фактически сомневаются, что в случае крупномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном, Турция «будет воевать» на стороне Азербайджана, а в случае подписания такого соглашения, в Баку считают, что Анкара не будет иметь иного выхода и выполнит свои «союзнические» обязательства. Интересно, как завершается эта статья: «Но решающее слово здесь, как и прежде, остается за Россией».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Обобщение – в следующем номере газеты «Аравот».

Газета «Аравот»

09.07.2017г