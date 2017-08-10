Moody’s: новые санкции США негативны для кредитоспособности российской энергетики, особенно для Газпрома

Новые санкции США против России негативны для кредитоспособности российского энергетического сектора и в особенности для Газпрома, считает международное рейтинговое агентство Moody’s. Об этом передает Reuters.

Новые пакет санкций, который позволяет ограничивать инвестиции в российские экспортные трубопроводы, по мнению агентства, создает риск ослабления переговорной позиции Газпрома с Украиной по транзитным тарифам после 2019 года.

“Ослабление переговорной позиции Газпрома может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее”,- отмечает Moody’s.

Газпром рискует получить дополнительный счет за экспортные трубопроводы в Европу, над которыми как дамоклов меч будут довлеть санкции США, грозящие развалом схеме европейского финансирования и задержкой строительства магистралей, сказали ранее опрошенные Рейтер эксперты и аналитики.

Новый закон о санкциях может помешать Газпрому осуществить строительство Северного потока-2 с использованием проектного финансирования, как первоначально планировала компания, чтобы рефинансировать часть своего долга, в том числе займы от партнеров, с помощью более долгосрочных и более выгодных кредитов, отмечает Moody’s.

Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков Газпрома и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано, отмечает агентство.

Газпром рассчитывал, что с запуском трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 миллиардов кубометров газа с 80 миллиардов кубометров газа в 2016 году.