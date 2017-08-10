Шаварш Кочарян – о санкциях США против России: «Мы должны создать новые экономические связи» – видео

Сегодня после заседания правительства, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя влияние санкций США против России на экономику Армении, заверил, что Армения пытается активизировать экономические связи вне России с другими странами. «Для всех очевидно, что, когда в России в экономической сфере происходят отрицательные явления, это влияет на всех ее соседей. Классическим примером является то, что, когда в России был кризис, это отразилось и на члене ЕАЭС Армении, и на не входящем в Евразийский союз Азербайджане, и на движущуюся в Евросоюз Грузию». По словам Кочаряна, в тех государствах, которые связаны с Россией различными отношениями, антироссийские санкции, естественно, отразятся на рабочей силе, трансфертах, реализации товаров и экономических отношениях.

Замминистра также заверил, что для смягчения влияния на Армению антироссийских санкций, проводится определенная политика: «В целом наша внешняя экономическая политика заключается в углублении имеющихся экономических связей и установлении новых деловых контактов и новых отношений. Для этого уже есть различные целевые страны, представлен список, в которых первые 14 стран являются стартовыми, и список не является полным». По словам замминистра, речь идет об отношениях с третьими странами, то есть, вне Евразийского экономического союза.

Что касается вопроса, поднятого одним из членов блока «Елк» о выходе из ЕАЭС, Шаварш Кочарян отметил, что для Армении важен экономический компонент, который является основой нашей национальной безопасности и во многих других вопросах. «Чем сильнее будет наша экономика, тем больше мы будем обеспечены, тем увереннее будем также и с точки зрения национальной безопасности. Поэтому с каждым, с кем выгодно мы должны сотрудничать в экономическом плане. Цель состоит в укреплении того, что есть, и в установлении новых экономических отношений».

На замечание, что есть мнения экспертов о том, что при противостоянии между США и Россией Армения будет вынуждена сделать между ними выбор, замминистра ответил так: «Напомню ту ситуацию, когда Соединенные Штаты и Иран находились в глубокой конфронтации, даже если бы такие представления, что могут начаться военные действия. Мы и тогда мы не делали выбора».

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