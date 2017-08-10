«Ну, пусть тогда она пошлет в армию своего сына, пусть отправится сама, пусть пошлет своего мужа»: Давид Бабаян – супруге Алиева

Пресс-секретарь Президента Республики Арцах Давид Бабаян, говоря в беседе с нами о правящем клане Алиевых, отметил, что те не отправляют своих детей в армию, и это вызывает недовольство азербайджанского общества.

На наш вопрос, не схожа ли ситуация с Арменией, так как и армянское общество тоже поднимает этот вопрос в связи с отпрысками наших правителей, Давид Бабаян ответил, что он в курсе о наличии таких вопросов, но в целом ситуация не сопоставима:

«Там вообще люди могут служить 4-5 лет вместо других, было множество таких случаев. Алиев, будучи верховным главнокомандующим, сам никогда не служил, а также и его супруга. Женщина еще может сказать, что она женщина, почему она должна служить, но возникает вопрос, как может первый заместитель верховного главнокомандующего страны, который призывает всех захватить Карабах, не посылать с мечом в руке своего сына? Ну, пусть отправит, пусть отправится сама, пусть пошлет своего супруга, только плохо то, что там война, да? А вдруг с ними что-то случится. Все эти вопросы вывел на поверхность «Искандер», что нужно было в свое время думать. А теперь, когда есть непосредственная опасность, то естественно, что люди должны начать вести разговоры».

Об угрозе продаваемых Россией Турции зенитно-ракетной систем «С-400» и попытках Азербайджана противостоять нашим «Искандерам» читайте в интервью с Давидом Бабаяном в номере газеты «Аравот» от 9 августа.