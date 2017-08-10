Баку пытается шантажировать посредников, но постепенно убеждается, что подобные попытки тщетны: Шаварш Кочарян

Политика Азербайджана всегда была и остается силовой. Об этом заявил сегодня после заседания правительства Армении заместитель главы МИД РА Шаварш Кочарян, передает Panorama.am.

Коснувшись того, что противник активизировался на участках государственной границы Армения-Азербайджан и делает мишенью мирных жителей, занимающихся сельскохозяйственными работами, Ш. Кочарян отметил: «На данный момент на линии соприкосновения относительное затишье, но это не означает, что до этого на армяно-азербайджанской границе не было инцидентов».

По словам замглавы МИД РА, силовыми методами Азербайджан пытается шантажировать посредников, однако убеждается, что подобные попытки тщетны.

«Азербайджан видит, что посредники последовательны в своих действиях и заявлениях. Но моё мнение заключается в следующем – относительное спокойствие не означает, что мы должны терять нашу бдительность. Ровно наоборот», – отметил он.

Обратившись к заявлению президента Ирана Хасана Роухани относительно карабахского вопроса, Ш. Кочарян отметил, что ни одной из соседних стран Армении и Азербайджана не выгодно силовое решение данного конфликта.

«Мирное урегулирование конфликта исходит из их интересов. Азербайджан может это воспринимать как месседж, а мы – подтверждение нашей позиции», – отметил он.