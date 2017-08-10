Еще одно нововведение от новоназначенного губернатора Ширака: фоторяд

Мы уже писали о том, что губернатор-дашнак Ширакского марза Артур Хачатрян украсил блеклые стены администрации марза фотографиями любимых артистов – Мгера Мкртчяна и Гали Новенц, которые в основном были взяты из известных фильмов, снятых в Гюмри. А сегодня на стене коридора, ведущего в кабинет губернатора Ширака, вывешены фотографии всех ширакских губернаторов в хронологическом порядке.

Интересно то, что этот ряд возглавляет общественно-политический деятель, историк, член партии АРФД Каро Сасуни, который родился в селе Агаронк уезда Сасно Хулб в семье ведущего свою родословную от княжеского рода Мамиконянов Казара и героини Анны (Анны-майрик), и в мае 1920 года был назначен губернатором Александрополя.

В числе бывших губернаторов есть два генерала – Ашот Гизирян и Феликс Цолакян, три дашнака – Каро Сасуни, Ромик Манукян и Овсеп Симонян. Портретный ряд начинается и завершается дашнаками. В числе восьми губернаторов всего одна женщина – Лида Нанян. Кстати, ширакцы по-своему вспоминают своих губернаторов, рассказывая интересные эпизоды, характеризующие их. И единственный, с кем они знакомы только по учебнику «Истории Армении», это Каро Сасуни.