В России взорвалась ракета от ЗРК С-200, украденная и сданная в металлолом: двое погибших – видео

By24.org. Глупость, жадность и разгильдяйство: эти три извечных российских проблемы стоили жизней двум работникам пункта приема металлолома в городе Чита Забайкальского края РФ. Еще один приемщик металла тяжело ранен. Причиной ЧП стал взрыв военной ракеты С-200 “Ангара”, которую неизвестные люди украли в одной из воинских частей и сдали в металлолом. При разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые каким-то чудом не сдетонировали, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Взрыв на металлобазе, расположенной на окраине Читы произошел сегодня, 10 августа, утром. В настоящее время район ЧП оцеплен, а выживший персонал пункта приема металла и местные жители эвакуированы. На месте происшествия работают спасатели и следователи.

– 10 августа года около 10 часов утра на одном из пунктов приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал боеприпас ракеты С-200 “Ангара”, в результате чего погибло два человека, еще один госпитализирован, – рассказали журналистам в пресс-службе местного СК. – По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла. В настоящее время время на месте работают специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии, которые обследуют территорию на предмет выявления других опасных предметов. После этого следователи СКР приступят к осмотру места происшествия. Осмотр будет производится совместно со специалистами МЧС, Росгвардии и полиции. Будет детально отсмотрено место, где сдетонировал предмет, а также обстановка на территории пункта. В ходе осмотра следователи изымут необходимые предметы и образцы веществ. Будет назначена судебная взрыво-техническая экспертиза. Также следователи изымут и изучат документацию на приемный пункт, опросят его руководство и работников. Опрашиваются очевидцы инцидента и работники близлежащих баз, жильцы домов, находящихся рядом с местом происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Момент взрыва ракеты, обычно применяющейся войсками ПВО для поражения самолетов противника, случайно оказался заснят на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего недалеко от места ЧП. Сейчас данная видеозапись уже приобщена к материалам проверки.

Фото – By24.org