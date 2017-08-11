Правительство Армении одобрило соглашение о строительстве ГЭС на реке Дебед мощностью в 76 МВт

На вчерашнем заседании правительство Армении одобрило рамочное соглашение между правительством Армении, ООО «Дебед-Гидро» и непубличным договорным инвестиционным фондом «Клуб инвесторов Армении» о проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации ГЭС «Шнох» мощностью в 76 МВт в марзе Лори Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, с целью реализации данной программы между правительством РА и «Клубом инвесторов Армении» 13 апреля 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Известно, что водные ресурсы рек Дебед и Аракс остаются не полностью использованными, данная инвестиционная программа призвана частично восполнить упущения. Программа будет реализована в рамках сотрудничества государство-частный сектор.

Это первая крупная программа “Клуба инвесторов Армении”, которая достаточно подробно обсуждалась с первого дня создания Фонда», – отметил министр энергетики и природных ресурсов РА Ашот Манукян, добавив, что данная программа соответствует критериям природоохранных организаций.

В рамках этой программы инвестиционный фонд будет сотрудничать с западными специализированными компаниями. Инвестиционная стоимость программы оценивается в 150-180 млн долларов.

По словам главы Минэнерго РА, ГЭС будет представлять собой современную сложную инженерную конструкцию, оснащенную современным оборудованием и, с точки зрения охраны природы, максимально безопасной.

ГЭС «Шнох» будет производить 5% электроэнергии для внутреннего потребления. В результате строительства данной ГЭС и строительства небольших ГЭС удельный вес производимой за счет внутренних ресурсов в Армении электроэнергии приблизится к 50%.

Обратившись к данному вопросу, премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что представлена хорошая и перспективная программа.