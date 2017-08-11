Правительство планирует оставить неизмененными тарифы на электроэнергию до 2036 года

На вчерашнем заседании правительства министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян отметил, что до сентября на утверждение правительства будет представлена концепция развития энергетики.

Как указал министр, концепция предусматривает сохранение без изменений до 2036 года тарифов на электроэнергию. Карен Карапетян поинтересовался у министра, когда они начнут рассматривать программу развития энергетики.

В ответ министр сообщил, что они уже трижды представляли концепцию правительству, но получали ее обратно с некоторыми замечаниями. Замечания в основном ими приняты. «Сегодня у нас вроде нет каких-либо проблем, за исключением того, что на этапе обсуждений находится вопрос о создании стабилизационного фонда, который позволит держать цены на имеющемся уровне. Это амбициозная программа – сохранить на одном уровне тарифы на электроэнергию до 2036 года. Поэтому мы ищем средства для создания стабилизационного фонда, который даст надежду на то, что, по крайней мере, в ближайшие несколько лет, внешнее влияние на тарифы будет нейтрализовано», – сказал Ашот Манукян.