Гидроэлектростанцию в Лори построит Самвел Карапетян

В Лорийском марзе будет построена еще одна ГЭС. Планирует строительство ГЭС «Шнох» компания «Дебед Гидро» с помощью «Клуба инвесторов Армении».

Вопрос рассматривался на заседании Правительства Армении, согласно повестке на 10 августа.

Правительство намерено одобрить рамочное соглашение о проектировании, застройке, финансировании, строительстве, управлении на правах собственности, владении, эксплуатации гидроэлектростанции «Шнох» с установленной мощностью в 76 МВт в Лорийском марзе между ООО «Дебед Гидро» и закрытым непубличным договорным инвестиционным фондом «Клуб инвесторов Армении».

Согласно проекту решения, ожидается, что Правительство РА окажет поддержку Застройщикам в приобретении земельного участка для строительства ГЭС. Правительство РА гарантирует закупку у ЗАО «Электрические станции Армении» ежегодно 500 млн. кВт/ч электроэнергии не менее 20 лет с момента коммерческой эксплуатации электростанции. В проекте не указано, какая сумма будет инвестирована в строительство ГЭС, не указаны сроки начала и окончания работ.

Отметим, что застройщик ГЭС – «Дебед Гидро» основан компанией «Энергоинвест Холдинг», большая часть акций которого принадлежит семье проживающего в России предпринимателя Самвела Карапетяна.