«Если бы я решал единолично, то выставил бы всех бы оттуда»: фоторяд

Ваге Гуланян – о платных пляжах Севана и недобросовестных «хозяевах»

Если вы решите отдохнуть на побережье Севана и вдруг подумаете, что Севан – это национальное богатство, он принадлежит всем, и вдруг найдете мирный прибрежный участок, не удивляйтесь, если к вам подойдет женщина в халате и основываясь на психологии – «это дерево мое, эта гора моя», скажет: «Эта территория наша, вон – там написано». И выясняется, что это платный пляж: поставлено несколько беседок, и ничего другого. Нет туалета, нет мусорного бака, территория не ухожена.

Сусанна – «дамочка-хозяйка» этого платного пляжа на Севане в районе Шоржи, с золотыми сережками в бриллиантах, еще и словно делает нам, приехавшим из Еревана, одолжение: «Ладно, с часок будете купаться, давайте 2 000 драмов, а беседка стоит 5000 драмов».

Таких платных «берегов» на побережье озера полным полно. Арендаторы Севана поделили его на участки между собой. Почему? Предполагается, что должны обеспечивать должное обслуживание, однако вы найдете очень мало платных пляжей, где все делается на высоком уровне.

Те пляжи, у которых нет «хозяев» и «хозяек», в основном похожи на мусорные свалки. Вход на некоторые живописные прибрежные участки Шоржи был свободен, люди отдыхали, жарили под деревом шашлык, резали арбуз, накрывали на стол и в конце мусор выбрасывали на землю, потому что не было мусорного бака. Но это не оправдание, нетрудно собрать мусор в полиэтиленовый пакет и бросить в первый же мусорный бак по пути.

Оказывается, борьба против тех, кто бросает мусор в неразрешенных местах в нашей стране одна из самых сложных, к таким проблемам относится и браконьерство.

На нескольких прибрежных участках Шоржи мы видели лодки и снасти (связанные между собой пластмассовые бутылки) браконьеров, которые оставляли впечатление кучи мусора. На территории царила антисанитария. К нам обратился мужчина, следящий за территорией: «Это принадлежит рыболовам. Иногда уносят, иногда оставляют здесь. А в чем дело?». На наше замечание, что ловля рыбы, сига запрещена, мужчина ответил: «Рыбу ловили всегда, там, в верхах все знают. А что, в этой стране нет других проблем? Ловля рыбы самая первая проблема?».

Директор «Национального парка «Севан» Ваге Гуланян в беседе с нами заверил, что против браконьеров ведется борьба, ловля сига запрещена, борьба проходит не всегда гладко, есть много проблем: «Но не знаю, почему этот человек так сказал, наверное, просто похвастался».

Непонятно, а какая была в этом необходимость? Во всяком случае, на этой территории снасти для ловли рыбы лежали открыто, и лодки были на видном месте, прямо у берега. Гуланян сказал, что с первого июля разрешается ловля раков, и снасти браконьеров такие, что вместе с раками в них попадает вся живность, которая водится в воде, в том числе и запрещенная рыба. А браконьеры ловят и сиг. «Проблема в уровне жизни, в изменении сознания. Программ было предложено много. Ничего не помогает, не действует. Говорим – не ловите 10 дней. На одиннадцатый день начинают бунтовать».

Гуланян уверяет, что у них есть несколько программ борьбы против браконьерства. Вероятно, примут программу стабильного использования, которая позволяет ловить ту рыбу, которая хотя бы один раз дала потомство, или то количество, которое не наносит ущерб рыбным запасам: «Все готово. Этот порядок предусматривает разрешение ловли некоторых видов. Программа находится в правительстве. Почему она пока еще не принимается, сказать не могу. Другая программа более амбициозная: мы предложили принять на работу всех рыболовов и обеспечить всеми средствами для рыболовства и безопасности их жизни, а также давать им зарплату. Эта программа стоила бы 1 миллиард 300 миллионов драмов, но она бы спасла бы запасы рыбы, и было бы легче контролировать».

Гуланян сказал, что надо запретить также всем заносить на территорию снасти для ловли рыбы, это должно организовать государство. Гуланян заверил, что запасы сига за последние четыре года увеличились в 400 раз: «Я склонен к тому, чтобы разрешить непредусмотренная ловля. Скажем, если ловят раков, с ними попадает и некоторое количество сига. Но это касается случаев законной ловли».

Что касается вывоза мусора, то Гуланян сказал, что, сколько бы они ни убирали, люди снова бросают мусор на землю, оставляют на пляже. Тогда как здесь размещены мусорные баки. Согласно Гуланяну, в отношении и браконьеров, и тех, кто бросает мусор где попало, надо быть очень строгими, во многих случаях на таких людей и штрафы не действуют: «Есть браконьеры, предпочитают быть оштрафованными, но снова воровать. То же самое и с мусором: если сознание людей не изменится, сколько бы ни штрафовали, бесполезно».

Что касается платных пляжей, то Гуланян заверил, что из 1400 договоров остались 800, остальные ликвидированы за ненадлежащую деятельность. Согласно Гуланяну, в прибрежных районах Севана за купание аренда 1 квадратного метра составляет 50-60 драмов, в год за 1 гектар платят 500-700 тысяч драмов: «Немало, но для Севана это дешево».

По мнению Гуланяна, на этой территории достаточно 20-25 арендаторов: «Я очень плохо отношусь к подобного рода арендаторам, которые берут деньги у людей и плохо работают. Если бы я решал единолично, то выставил бы всех отсюда».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

08.07.2017г