За Меркель готовы проголосовать 52% процента немецких избирателей: опрос

Deutsche Welle. Если бы выборы канцлера ФРГ проводились напрямую, за Ангелу Меркель (Angela Merkel) проголосовали бы 52 процента избирателей (минус 5 процентных пунктов). Ее соперника, члена СДПГ Мартина Шульца (Martin Schulz), поддержали бы 30 процентов респондентов (плюс 2 процентных пункта). Еще 14 процентов опрошенных не стали бы голосовать ни за Меркель, ни за Шульца (этот показатель также вырос на 3%). Таков один из результатов обнародованного вечером в среду, 9 августа, опроса немецкой медиакомпании ARD – Deutschlandtrend.

Снижение личного рейтинга популярности зафиксировано у всех ведущих политиков Германии, включая министра финансов страны Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), главу МИДа Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера (Thomas de Maizière) и председателя ХСС, премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer).

Блок Меркель – лидер предвыборной гонки

Между тем лидером предвыборной гонки остается блок, в который входят партия Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Христианско-социальный союз (ХСС), с рейтингом 39 процентов. Согласно этому же исследованию, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), увеличился на один процентный пункт, достигнув 24 процентов.

Показатель Левой партии составляет 9 процентов. По 8 процентов набирают еще три политические силы – Свободная демократическая партия (СвДП), “Союз 90″/”зеленые”, а также “Альтернатива для Германии” (АдГ). При этом рейтинг “Союза-90″/”зеленых”, по сравнению с данными предыдущего опроса ARD-Deutschlandtrend, не изменился, тогда как АдГ и СвДП потеряли по одному процентному пункту.

Видеть во главе нового правительства страны блок ХДС/ХСС готовы 49 процентов респондентов – на 2 процентных пункта больше, нежели в мае 2017 года. Еще 38 процентов опрошенных – также на два пункта больше, чем в мае – согласны с тем, чтобы правительство ФРГ возглавила СДПГ.

Выборы в германский бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.

Фото – Deutsche Welle