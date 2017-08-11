В украинском Очакове открылась выставка, посвященная 200-летию Ивана Айвазовского: выставлены редкие картины

10 августа в Очаковском музее маринистической живописи имени Р.Г. Судковского (Николаевская область Украины) открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения легендарного художника-мариниста Ивана Айвазовского «200 лет триумфа». Об этом передает издание AnalitikaUA.net.

В церемонии открытия выставки, организованной при поддержке Союза армян Украины Николаевской области и Николаевского областного музея им. В.В. Верещагина, приняли участие представители районной власти, искусствоведы, активисты региональной армянской общины, жители города.

На выставке был презентован каталог работ Айвазовского, подготовленный к выпуску Союзом армян Украины Николаевской области.

Как сообщила заместитель председателя Союза армян Украины Николаевской области Алла Полищук, на выставке представлены работы Айвазовского, а также картины его учеников — Р.Судковского, М.Дубовского, Г.Головкова. Среди выставленных картин Айвазовского – уникальный для него сухопутный пейзаж 1863 года «Украина. Заход солнца», а также маринистические пейзажи этюдного плана «Берег моря», «Прибой» и другие.

Напомним, Союз армян Украины Николаевской области (глава — Артур Кохликян), регулярно проводит мероприятия, направленные на популяризацию истории и культуры.

Как уже сообщалось, в регионах страны мероприятия, посвященные 200-летию Ивана Айвазовского, стартовали с выставочного цикла в Николаеве, где прошло уже несколько мероприятий в честь известного мариниста.

Выставка работ известного художника, состоялась также в Национальном музее Киевская картинная галерея.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, культура традиционно находится в центре внимания организации.

Фото – AnalitikaUA.net