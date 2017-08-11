Американские штурмовики А-10 отработали приземление на шоссе под Таллинном: фото

В четверг штурмовики A-10 десятого авиаподразделения национальной гвардии США отработали приземление и взлет на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете под Таллинном.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR.ee.

Учения начались с вертолетного десантирования на шоссе военнослужащих боевой группы НАТО. Штурмовики A-10 прибыли с базы Эмари и после отработки приземления вернулись обратно.

На авиабазе Эмари в это же время проводились совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии штата Мэриленд и Сил обороны Эстонии.

В целях безопасности Силы обороны создали вокруг расширенного участка шоссе временную зону с ограниченным доступом. Участок шоссе на отрезке 5,8 – 8,5 км был закрыт в четверг для движения автотранспорта с 10.00 до 16.30.

Фронтовые штурмовики А-10, многоцелевые вертолеты Black Hawk и военно-транспортные вертолеты Chinook Национальной гвардии США прибыли на авиабазу Эмари 4 августа.

Совместные учения продлятся до 18 августа, во время их проведения в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.

Фото – ERR.ee