Мы работаем над тем, чтобы диверсифицировать наши рынки: министр экономики – о санкциях США против РФ

Новые санкции США против России пока не являются причиной для серьезных опасений по поводу состояния экономики Армении. Вчера об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, передает Радио Азатутюн.

По словам министра, однако, они анализируют то, как отразятся эти санкции на Армении.

«Санкции давно действуют, вы видели, что наша экономика уже адаптировалась, и я в данный момент пока не вижу причин для серьезных опасений», – сказал Караян, подчеркнув, что они сейчас пытаются найти для армянской продукции новые рынки сбыта, о чем свидетельствуют статистические данные по экспорту за первое полугодие этого года.

«Если в течение первых шести месяцев экспорт на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 25%, то экспорт на рынок Евросоюза увеличился на 20%. То есть, мы работаем над тем, чтобы диверсифицировать наши рынки», – добавил министр.

Напомним, неделю назад после подписания президентом США Дональдом Трампом вступил в силу закон о новых санкциях против России, которые в первую очередь ударят по энергетической сфере РФ.

Министр финансов Вардан Арамян, между тем, на прошлой неделе в беседе с Радио Азатутюн сказал, что новые американские санкции против России и Ирана нанесут ущерб Армении.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян также счел «логичным» мнение о том, что санкции против России окажут негативное влияние на Армению.

«Очевидно, что когда в экономике России происходят негативные явления, это влияет на все соседние страны. Классическим примером этого является тот факт, что когда в России был кризис, это повлияло и на члена ЕАЭС Армению, и на не являющийся членом ЕАЭС Азербайджан, и стремящуюся в Евросоюз Грузию», – сказал Шаварш Кочарян.

По его словам, нейтрализовать последствия санкций Армения, конечно, не может, однако для минимизации их влияния они пытаются установить новые внешнеэкономические и политические связи.

На прошлом заседании правительства Армении было принято решение активизировать внешнеэкономическую политику. С этой целью правительство выделило 14 стран, для оживления экономических отношений с которыми будет проводиться соответствующая работа. В этой инициативе, однако, никак не упоминается Евразийский экономический союз, а в перечень выделенных стран из государств-членов ЕАЭС включена лишь Россия.

Замглавы внешнеполитического ведомства в этой связи сказал: «Нужно развивать экономические отношения со всеми странами, с которыми это выгодно».