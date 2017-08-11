Сначала менталитет, и лишь потом символы

Разговоры по поводу переименования улиц и школ, носящих в Армении имена коммунистических лидеров и деятелей, известных зарубежных фигур вовсе не являются праздным пустословием, это непосредственно связано с той системой ценностей, на основе которых должно развиваться наше государство. Пока что системы ценностей у нас не существует. Наиболее передовая часть армянской советской интеллигенции во второй половине 80-х годов (позже они образовали ядро ​​Карабахского движения), а также бывшие советские диссиденты, разумеется, задумывались в этом направлении, но они оказались не в состоянии противостоять традиционному мышлению, доминирующему в обществе, среди той же интеллигенции и, конечно же, государственной бюрократии. В итоге, в плане общественного мышления (а это то же самое, что и система ценностей) многое осталось по-прежнему, многое также изменилось, и мы живем, если можно так сказать, в эпоху эклектизма, где рядом друг с другом «сосуществуют» Ленин и Нжде, а, скажем, интеллигенты, попивавшие кофе и размышлявшие о высоких материях в 1987 году в «Сквознячке», стали взяточниками полностью в советском стиле.

Приходит новое поколение, и у них возникают вопросы не только о большевиках. К примеру, 10-летняя дочь спрашивает, почему в Ереване имеются улицы Ленинградская, Киевская или Московская, но нет Лондонской и Парижской? Естественно, что у нового поколения политиков – блока «Елк», также возникают вопросы о том, почему в 21-м веке в Республике Армении символизируют имена Касьяна, Пушкина, Микояна или Спандаряна. В этом смысле, в качестве запроса, инициатива блока «Елк» вполне уместна.

Хотя, если бы это было в моих руках, я начинал бы не с названий улиц. Сначала следует понять, какова система ценностей нашего государства, и только потом думать о символах. Грубо говоря, если нужно отказаться от имени «Ленина» и заменить его на «Нжде», или установить соответствующий памятник, то, прежде всего, необходимо понять и всем объяснить, кто эти люди, что они совершили, и не является ли Нжде всего лишь «Лениным» правящей партии. Спросите среднестатистического жителя Армении моего возраста, кто был Ленин, и он начнет с трудом вспоминать то, что было написано о нем в школьных и вузовских учебниках. Спросите сегодняшнего 20-летнего, и он сделает то же самое, повторяя «официальные» шаблонные формулировки. Я хочу сказать, что общественный менталитет первичен, а его символы вторичны.

Что касается коммунистов, то и они были разными. Для некоторых из них национальность принадлежность была важнее идеологии – это Александр Мясникян, Антон Кочинян, Карен Демирчян.