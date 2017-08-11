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14:50 | Август 11 2017

Глава МИД Арцаха принял члена британской Палаты лордов, баронессу Кэролайн Кокс

Глава МИД Арцаха принял члена британской Палаты лордов, баронессу Кэролайн Кокс

10 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян принял делегацию, возглавляемую членом Палаты лордов   Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Поприветствовав 86-й визит Кэролайн Кокс в Арцах, министр высоко оценил ее последовательные усилия, направленные на защиту интересов Арцаха и его народа на международной арене, а также на распространение объективной информации относительно азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе касающихся гуманитарных программ, осуществляемых в Арцахе по инициативе баронессы.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Официальные

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