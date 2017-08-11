Джавахские армяне серьезно взялись за изучение грузинского языка

Армяне Ахалкалаки будут бесплатно учить грузинский язык. Инициатором проекта стала ахалкалакская епархия Армянской Апостольской церкви, передает Спутник-Армения со ссылкой на сайт грузинского телеканала “ИмедиНьюс”.

“Обучение обеспечат специалисты школы государственного администрирования Зураба Жвании, находящейся на балансе министерства образования Грузии”, — сказано в сообщении.

Первый открытый урок грузинского языка в ахалкалакской епархии ААЦ состоялся 9 июня. Эксперты уверены — это позволит интеграции местных армян в общество.

В Ахалкалаки, где армяне составляют 85% населения, многие владеют государственным языком лишь на бытовом уровне. Это мешает им интегрироваться в грузинское общество и стать полноценными гражданами своей страны. Эксперты уверены, с новыми курсами ситуация радикально изменится.

Фото – Спутник-Армения