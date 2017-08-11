Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:46 | Август 11 2017
15:46 | Август 11 2017

Джавахские армяне серьезно взялись за изучение грузинского языка

Джавахские армяне серьезно взялись за изучение грузинского языка

Армяне Ахалкалаки будут бесплатно учить грузинский язык. Инициатором проекта стала ахалкалакская епархия Армянской Апостольской церкви, передает Спутник-Армения со ссылкой на сайт грузинского телеканала “ИмедиНьюс”.

“Обучение обеспечат специалисты школы государственного администрирования Зураба Жвании, находящейся на балансе министерства образования Грузии”, — сказано в сообщении.

Первый открытый урок грузинского языка в ахалкалакской епархии ААЦ состоялся 9 июня. Эксперты уверены — это позволит интеграции местных армян в общество.

В Ахалкалаки, где армяне составляют 85% населения, многие владеют государственным языком лишь на бытовом уровне. Это мешает им интегрироваться в грузинское общество и стать полноценными гражданами своей страны. Эксперты уверены, с новыми курсами ситуация радикально изменится.

Фото – Спутник-Армения

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Рубрики: Международные, Общество

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