Facebook-TV или «Watch» скоро в эфире: «Голос Америки» – видео

Фейсбук объявил о запуске своей собственной телевизионной платформы. Самая крупная и наиболее популярная в мире социальная сеть еще несколько месяцев назад объявила, что намерена вторгнуться в телевизионную индустрию со своими высококачественными и интересными программами.

Основатель «Фейсбук» Марк Цукерберг на своей странице в «Фейсбук» официально сообщил о создании новой платформы для телевещания под названием «Watch». Минутный видеоролик поощряет искать новые передачи и шоу-программы, предлагая на выбор передачи, предпочитаемые друзьями, давая возможность для беседы и обмена мнениями с другими пользователями, которые одновременно смотрят одну и ту же программу.

Подробности – на сайте Армянской службы «Голоса Америки»