Левон Аронян назвал день своей свадьбы с Арианой Каоили

Армянский гроссмейстер Левон Аронян не просто выиграл у Хикару Накамуры в рамках седьмого тура Кубка Синкфилда, но и отметил таким образом две важные для него даты: семьдесят лет исполнилось его маме Седе Саркисовне, а также ровно двадцать три года назад Левон выиграл первый крупный турнир – первенство мира до 12 лет. Как передает Panorama.am, oб этом гроссмейстер сообщил в комментарии изданию chess-news.ru.

«Мама тоже была там, в Сегеде; у нас не было денег на гостиницу, она жила в автобусе весь турнир. Так что вдвойне приятно, что сегодня своей игрой я могу порадовать маму и отметить её вклад в мои успехи», – рассказал шахматист.

Гроссмейстер также рассказал, как ему удалось набрать ход в турнире, к чему оказался готов он и не готовы его соперники. За тур до финиша Аронян делит лидерство с Вашье-Лагравом и Анандом.

А в интервью Chess.com Аронян назвал и дату свадьбы со своей избранницей Арианой Каоили. «Свадьба состоится 30 сентября в Ереване», – сказал шахматист.

«Дело в том, что жизнь шахматного профессионала обычно очень сложная и не успеваешь собраться и выбрать время, а мы с Арианой люди очень занятые»,– рассказал Аронян.