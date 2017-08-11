О, где ты, господин Трамп!

Завершение начатого дела свидетельствует о принципиальности инициатора, а также сопутствующей удаче. Санкции, введенные властями США против России, угрожающей свободе соседних народов, по сути, экономические военные действия, которые нанесут вред не только России, но и США и многим другим странам. Но как говорят французы: «на войне, как на войне», то есть, все имеет свою цену.

В сложившейся ситуации у Армении есть два варианта:

Вариант 1. Вяло руководствующаяся западно-христианскими ценностями независимая Армения может активизировать соучастие со стратегическим союзником США, пересмотреть политико-военно-экономические договоры с РФ, выйти из ЕАЭС, ОДКБ, выдворить российские войска, разоблачить через люстрацию и изгнать российских агентов. Кто-то считает эти шаги, и даже мысли о них крайне опасными. Однако очевидно, что при этом варианте будет создана стабильная и долгосрочная почва для укрепления безопасности Армении, так как, когда Соединенным Штатам и цивилизованному миру удастся поставить Россию на место, то и мы освободимся от зависимости, после чего авторитет достойного партнера Армении даст ей возможность в короткие сроки превратиться из отсталой-переходной страны в развивающееся государство.

Вариант 2. Учитывая то, что разлагающими усилиями РФ и ее агентов в Армении дегенерировала политическая система, Армения при поддержке Запада может нанести ассиметричные удары по российским неоколониальным устремлениям и интересам, активизировать общественные, культурные, образовательные, экономические организации и учреждения, которые могут осуществлять программы защиты европейских ценностей, ограничения русского языка путем распространения английского, активизации граждан, образовательных, социальных, культурных программ, создания -культурно-социально-правовых основ для выхода из-под антикультурного российского влияния, а также путем западных экономических инвестиций реанимировать экономику Армении, создав предпосылки для освобождения от истощающей российской зависимости.

Есть мнение, что второй вариант менее опасный, так как не требует смелых политико-военно-экономических решений и шагов. В действительности он не менее рискованный, чем первый вариант, так как половинчатые шаги могут посеять в народе осторожность, малодушие, неуверенность и стать причиной для социально-психологических страхов, которые, в свою очередь, могут вызвать проблемы в возможных войнах и интеграционных процессах.

Нелишне вспомнить, что армянский народ внес существенный вклад в развал коммунистического авторитаризма, освобождения оккупированных стран и в общем деле победы человечества над Империей Зла. Этому фактически способствует свободолюбие наших народов, а также то, что и для американцев, и для европейцев, и для армян неприемлемы кажущиеся бесконечными российские провокации, шантажи и удары в спину.

И если сегодня, когда Конгресс США и господин Трамп начали экономическую войну против России, но не относятся к армянскому народу в этой войне как к союзнику, и фактическими мерами не поддерживают его в общей борьбе в устранении опасностей, грозящих свободе народов, то можно заключить, что нет ни Запада, ни Конгресса США, ни господина Трампа. И даже возникает: а решительны ли они в деле доведения дела до конца, или будут играть в кошки-мышки и удовлетворятся устной имитацией второго варианта?

Татул МКРТЧЯН

Секретарь Консервативной партии

Газета «Аравот»

09.07.2017