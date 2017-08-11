В городе Очаков Николаевской области военные США начали строительство командного центра для ВМФ Украины

В городе Очаков в Николаевской области строительные части Военно-морских сил США приступили к возведению центра оперативного управления для ВМС Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС США.
Строительные работы начались 25 июля 2017 года, до этого с начала года стороны разрабатывали и согласовали проектную документацию и вопросы логистики.
Работы ведутся в рамках программы по оказанию военной помощи (Foreign Military Construction Sales, FMCS), строительство осуществляет первый мобильный строительный батальон морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees («Морские пчелы»).
«Начало строительства на Украине является значительным достижением для NMCB 1. Наша способность поддержать в максимальной степени стремление Украины в Европу имеет стратегическое значение. Результатом станет улучшение инфраструктуры принимающей стороны, повышение ее обороноспособности, укрепление наших отношений и новые возможности для организации обучения», — сказал представитель «Морских пчел» младший лейтенант Джейсон Макги.
Американские военные возведут в Очакове собственно центр оперативного управления, ремонтные мастерские, а также контрольно-пропускные пункты по периметру базы.
В сообщении говорится, что морские центры управления оперативного уровня призваны обеспечить гибкое управление ВМС во всем диапазоне военных действий. Они предоставляют военному командованию инструменты управления флотом и обеспечивают принятие критически важных решений в сложных ситуациях. В составе такого центра может быть развернут командный пункт, который поддерживает непосредственную связь с кораблями во время учений.
В 2012 году американский «морской стройбат» построил на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины слип для спуска катеров на воду.
США выделяли средства на укрепление обороноспособности Украины в 2017 финансовом году. Глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год. Об этом сенатор сообщил журналистам, передает The Hill.
Речь идет о законопроекте, предусматривающем выделение средств Министерству обороны США. В июне 2017 года глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год.