В городе Очаков Николаевской области военные США начали строительство командного центра для ВМФ Украины

В городе Очаков в Николаевской области строительные части Военно-морских сил США приступили к возведению центра оперативного управления для ВМС Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС США.

Строительные работы начались 25 июля 2017 года, до этого с начала года стороны разрабатывали и согласовали проектную документацию и вопросы логистики.

Работы ведутся в рамках программы по оказанию военной помощи (Foreign Military Construction Sales, FMCS), строительство осуществляет первый мобильный​ строительный батальон морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees («Морские пчелы»).

«Начало строительства на Украине является значительным достижением для NMCB 1. Наша способность поддержать в максимальной степени стремление Украины в Европу имеет стратегическое значение. Результатом станет улучшение инфраструктуры принимающей стороны, повышение ее обороноспособности, укрепление наших отношений и новые возможности для организации обучения», — сказал представитель «Морских пчел» младший лейтенант Джейсон Макги.

Американские военные возведут в Очакове собственно центр оперативного управления, ремонтные мастерские, а также контрольно-пропускные пункты по периметру базы.

В сообщении говорится, что морские центры управления оперативного уровня призваны обеспечить гибкое управление ВМС во всем диапазоне военных действий. Они предоставляют военному командованию инструменты управления флотом и обеспечивают принятие критически важных решений в сложных ситуациях. В составе такого центра может быть развернут командный пункт, который поддерживает непосредственную связь с кораблями во время учений.​

В 2012 году американский «морской стройбат» построил на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины слип для спуска катеров на воду.

США выделяли средства на укрепление обороноспособности Украины в 2017 финансовом году. Глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год. Об этом сенатор сообщил журналистам, передает The Hill.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем выделение средств Министерству обороны США. В июне 2017 года глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год.