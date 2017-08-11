Сборная Армения имеет неплохие шансы для перехода в следующий этап Кубка мира

Национальная мужская сборная команда Армении по баскетболу, впервые участвующая в отборочном турнире чемпионата мира, в проведенных трех встречах одержала две победы и потерпела одно поражение. Команда Никши Бавцевича вместе с фаворитом группы, командой Боснии и Герцеговины, набрала пять очков и только по разнице мячей занимает в турнирной таблице группы «А» второе место. Подобный старт на крупном турнире, несомненно, является успешным. Однако главные события еще впереди, так как наша команда 12 и 16 августа должна встретиться на поле соперников, со сборными Словакии и Швеции соответственно, (в Ереване сборная Армении добилась уверенной победы над обоими соперниками), а в последней игре 19 августа должна принимать у себя в гостях команду Боснии и Герцеговины.

Турнирная таблица группы «А» после трех туров:

Босния и Герцеговина 3 2 1 255-237 52

Армения 3 2 1 242-228 53

Швеция 3 1 2 209-223 44

Словакия 3 1 2 200-218 4

После болезненного поражения от Боснии и Герцеговины на третий день соревнований главный тренер сборной Армении Никша Бавцевич прокомментировал эту встречу. «По этой игре следует отметить два важных момента. Во-первых, во время атак у нас 16 раз мяч отскочил от кольца. Второе, что оказало серьезное влияние, это то, что Тавакалян и Мкртчян очень быстро заработали штрафные очки. Мы должны проанализировать наши ошибки и сделать выводы. Сейчас нас ждет очень важная игра в Братиславе, где мы встретимся с командой Словакии», – цитирует слова Бавцевича Федерация баскетбола Армении. В следующий этап чемпионата мира в нашей группе продут команды, занявшие первые два места. Сборная Армения для решения этой задачи имеет неплохие шансы.

Ашот АКОБЯН

Газета «Аравот»

11.07.2017г