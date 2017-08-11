В поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера – сделки Трампа с российскими олигархами

Голос Америки. Какая связь между особняком во Флориде, который Дональд Трамп продал российскому миллиардеру в 2008 году, и предвыборной кампанией 2016 года?

На первый взгляд, почти никакой.

«Ближе всего я был к России, когда несколько лет назад купил дом в Палм-Бич… за 40 миллионов, а потом продал его россиянину за 100 миллионов», – сказал Трамп журналистам на своем курорте Мар-а-Лаго в 2015 году.

Два года спустя расследование специального прокурора Роберта Мюллера изучает подробности этой выгодной сделки, а также других сделок с участием компаний Трампа, в поисках ответа на вопрос, действительно ли предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с Москвой, чтобы повлиять на исход прошлогодних выборов.

Расследование финансов Трампа вызвало ряд вопросов.

Хотя денежный след зачастую ведет к важнейшей информации в любом расследовании должностных преступлений, Трамп недавно предупредил, что любая проверка его финансов будет «нарушением» мандата Мюллера.

Полномочия спецпрокурора, которые Мюллеру присвоило Министерство юстиции 17 мая, достаточно широки, однако могут быть интерпретированы по-разному.

При том, что его должностные инструкции прямо предусматривают расследование «любых связей и/или сотрудничества» между предвыборным штабом Трампа и Москвой во время выборов, ему также поручено изучать «любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть в результате расследования».

Бывший федеральный прокурор Томас Зено, в настоящий момент работающий в юридической фирме Squire Patton Boggs, считает, что изучение бизнес-сделок Трампа вполне может попадать в рамки полномочий спецпрокурора.

«Недостаточно просто услышать, что инвестиции президента изучают, – отметил он. – Мы должны знать, почему. Мы не знаем, потому что именно это делает Мюллер с помощью большого жюри присяжных».

Заместитель генпрокурора Род Розенстайн, назначивший Мюллера и контролирующий ход его расследования, заявил, что тот действует в рамках своих полномочий.

«Мы не копаем компромат», – сказал Розенстайн каналу Fox в воскресенье.

По словам Розенстайна, Мюллеру придется просить у него разрешения, чтобы расследовать вопросы, не попадающие под его мандат.

Продажа поместья во Флориде и конкурс «Мисс Вселенная» – лишь малая часть многочисленных финансовых транзакций, которые изучает команда Мюллера, сообщило в прошлом месяце агентство Bloomberg.

Расследование также коснулось сотрудничества Трампа с российскими инвесторами в рамках спорного проекта строительства гостинично-жилого комплекса в Нью-Йорке и покупок квартир у Трампа российскими инвесторами.