Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:07 | Август 11 2017
18:07 | Август 11 2017

Крупный лесной пожар в Вайоц Дзоре: два министра прибыли в зону бедствия

Крупный лесной пожар в Вайоц Дзоре: два министра прибыли в зону бедствия

Радио Азатутюн. По положению на 14:00 пятницы площадь горящего травяного покрытия и лесной территории в Вайоцдзорской области составляет 250 га, сообщает МЧС Армении.

Ситуационное управление работами по тушению пожара в области осуществляет министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян. На месте происшествия находится также министр охраны природы Арцвик Минасян.

Как сообщает МЧС, впервые в работах по тушению пожара используются запасы близлежащего водохранилища и содействие оказывает частная компания – «Лидиан Армения», которая предоставила тяжелую технику и водовозы, поставляющие воду пожарным машинам.

«Спасательный отряд компании, который прошел переподготовку в МЧС РА, также готов принять участие в работах по тушению пожара», – говорится в сообщении.

Напомним, крупный пожар в лесном массиве Вайоц Дзора вспыхнул еще накануне вечером. Поступил сигнал о том, что близ села Артаван горят зеленые территории.

По положению на 09:30 часов утра пятницы в работах по тушению пожара вовлечены пять боевых расчетов, 92 пожарника-спасателя, 100 военнослужащих ВС Армении, 73 сотрудников полиции.

Сгорели 14 электрических столбов, обесточено село Артаван.

К работам привлечен также вертолет военно-воздушных сил Министерства обороны Армении.

Спасателям и пожарникам помогают работники лесного хозяйства, сотрудники государственной природоохранной инспекции, а также жители села Артаван.

Фото – МЧС Армении

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Рубрики: Происшествия

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