Глава вооруженной группы из Норк-Мараша Артур Варданян невозмутимо читал книгу в зале суда, игнорируя заседание

В суде первой инстанции административного района Кентрон и Норк Мараш сегодня состоялись слушания по делу о вооруженной группе из Норк-Мараша.

Прокурор огласил обвинение. Примечательным было то, что на судебном заседании, во время перечисления прокурором обвинений, как постоянно проживавший в Испании руководитель вооруженной группы Артур Варданян прибыл в Алеппо, а затем в Армению, создал здесь преступную вооруженную группу, привозил военную амуницию, оружие, планировал предстоящие действия, организовывал в родительском доме встречи с членами вооруженной группы, сам Артур Варданян был занят в суде чтением.

Он невозмутимо читал какую-то книгу и не обращал никакого внимания на то, что говорил о нем прокурор.