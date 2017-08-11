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19:58 | Август 11 2017

Глава вооруженной группы из Норк-Мараша Артур Варданян невозмутимо читал книгу в зале суда, игнорируя заседание

Глава вооруженной группы из Норк-Мараша Артур Варданян невозмутимо читал книгу в зале суда, игнорируя заседание

В суде первой инстанции административного района Кентрон и Норк Мараш сегодня состоялись слушания по делу о вооруженной группе из Норк-Мараша.

Прокурор огласил обвинение. Примечательным было то, что на судебном заседании, во время перечисления прокурором обвинений, как постоянно проживавший в Испании руководитель вооруженной группы Артур Варданян прибыл в Алеппо, а затем в Армению, создал здесь преступную вооруженную группу, привозил военную амуницию, оружие, планировал предстоящие действия, организовывал в родительском доме встречи с членами вооруженной группы, сам Артур Варданян был занят в суде чтением.

Он невозмутимо читал какую-то книгу и не обращал никакого внимания на то, что говорил о нем прокурор.

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Рубрики: Право

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