Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:51 | Август 11 2017
17:51 | Август 11 2017

Все заряжено и готово, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно: Трамп в Твиттере

Все заряжено и готово, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно: Трамп в Твиттере

США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян сделает безрассудные действия.

Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Европейская правда.

“Военные решение сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!” – написал Трамп.

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Рубрики: Военные, Международные

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