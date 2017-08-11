Все заряжено и готово, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно: Трамп в Твиттере

США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян сделает безрассудные действия.

Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Европейская правда.

“Военные решение сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!” – написал Трамп.