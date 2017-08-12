Серж Саргсян поздравил Аркадия Андреасяна с 70-летием

Президент Армении Серж Саргсян вчера 11 августа направил поздравительную телеграмму мастеру спорта международного класса Аркадию Андреасяну в связи с 70-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и всех благ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

«Будучи одним из лучших игроков в истории армянского футбола, Вы внесли большой вклад в развитие и распространение этого вида спорта.

Ваша блестящая игра в ереванском “Арарате” и сборной СССР оставила яркие воспоминания у любителей спорта. Высокой оценки достойна также Ваша тренерская деятельность», – говорится в поздравительной телеграмме.

Фото – ArmFootball