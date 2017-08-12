Гражданина Армении 14 лет удерживали в рабстве в азербайджанском селе в Грузии: сообщение СК РА

Радио Азатутюн. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту трудового траффикинга в отношении гражданина Армении в азербайджанском селе Соганлуг в Грузии.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в результате мониторинга СМИ были выявлены публикации касательно эксплуатации гражданина Армении в азербайджанском селе в Грузии. Согласно публикациям, на пресс-конференции 28 июля 2017 года представитель МИД Армении заявил, что гражданин Армении несколько лет содержался в рабских условиях в азербайджанском селе в Грузии и подвергался трудовому траффикингу. Мужчину удалось возвратить в Армению.

Для проверки указанных обстоятельств по поручению заместителя председателя Следственного комитета, начальника Главного следственного управления по особо важным делам Ваагна Арутюняна в Главном следственном управлении по особо важным делам подготовлены материалы.

Выяснилось, что гражданин Армении в поисках работы в 2003 году отправился в Грузию, где обратился к водителю случайной машины с просьбой содействовать в поиске работы. Тот его доставил в азербайджанское село Соганлуг, где азербайджанская семья продержала его в рабстве до 7 мая 2017 года, пользуясь тем, что мужчина не знает местность. Мужчину заставляли бесплатно работать, жил он на чердаке, спал на картонных коробках.

В связи с перечисленным 10 августа было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РА. Ведется следствие.