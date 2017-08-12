Начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РА Ашот Аршакян в четверг отметил, что с 1 сентября 2017 года вступает в силу закон об обязательном 12-летнем образовании. Ранее обязательным было 9-летнее образование.

По словам господина Аршакяна, в мире это является одной из целей стабильного развития, а также конституционным требованием. Кроме того, каждый ребенок по окончании 9-го класса должен продолжить учебу или в старшей школе, или в средне-профессиональном учебном заведении. Господин Аршакян отметил, что часто родители не отдают детей в школу с 6 лет, считая, что ребенок маленький, и может пойти с 7 лет. Преувеличены и те разговоры, что в селах мальчикам не позволяют продолжить получение образования, так как они вынуждены заниматься уходом за скотиной.

По мнению координатора образовательных программ Детского фонда ООН Алвард Погосян, вопрос детей, не получивших образование, является проблемой не только Министерства образования и науки, он требует комплексного решения. Госпожа Погосян отметила, что численность детей, не получивших образование, по данным за 2015-16 годы составила 300 детей, что меньше 1 процента. Она привела и результаты статистики за 2011-2012 гг.: в образовательный процесс не были вовлечены 18% из 8000 детей, нуждающиеся в специальных условиях получения образования.

Директор Национального центра образовательных технологий (НЦОТ) Артак Погосян представил новую систему, которая даст возможность контролировать детей, оставшихся вне системы образования, и находить решения. Система проходит экспертную проверку в Лорийском марзе, а впоследствии будет осуществлена и по всей стране.

Он привел пример: после 10 сентября, когда в школах уже формируется общая картина по первым классам, благодаря этой системе станет возможным выяснить, сколько детей не придет в школу и по какой причине. В систему войдут несколько ведомств: администрация марза, полиция, министерства образования и науки, соцобеспечения и здравоохранения. Артак Погосян добавил, что до ноября 2017 года будет принят специальный порядок, согласно которому будут сформированы все механизмы, обязанности, обязательства, сфера ответственности и круг вопросов каждого ведомства.

Директор НЦОТ заверил, что сейчас число не продолжающих получение образования после 9 класса, незначительное, а продолжающих – 98 процентов.

Координатор образовательных программ Детского фонда ООН Алвард Погосян добавила, что обычно после 9 класса образование не продолжают представители национальных меньшинств.

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