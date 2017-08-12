Какие данные ФСБ РФ хочет получить о пользователях «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru и Telegram: список

Минкомсвязи России подготовило и выложило на общественное обсуждение проект приказа с описанием обязательных требований к оборудованию и передаваемым данным, необходимым ФСБ для проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает российское издание Медуза.

Его должны будут установить себе «организаторы распространения информации», вошедшие в специальный реестр — например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Рамблер», Mail.ru, а также недавно включенный в список Telegram.

С 1 июля 2018 года эти компании не менее шести месяцев должны будут хранить всю переписку и звонки пользователей.

В связи с этим российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал:

“На этой картинке «Медузы» список сведений о вас, которые соцсети должны будут передавать в ФСБ согласно проекту опубликованного приказа.

Примерно понятно, что будет дальше. Общественность возмущена. Совет по правам человека скажет «это чрезмерно». В результате общественного обсуждения выкинут пункты «круг общения» и «список языков, которыми владеет пользователь» (их и включили, для того, чтобы выкинуть) и примут весь остальной список.

Типа, сокращенный. И ваша переписка с женой, а также телефонный договор с матерью будут совершенно доступны не только лейтенантам ФСБ, но их политподрядчикам Кремля вроде «общественно-политической редакции НТВ» и разнообразного лайфньюза.

Я просто хочу ещё раз сказать, друзья мои, что в России нет альтернативы выходу на улицу в качестве способа высказать политические требования и о чём-то заявить.

Этот способ непростой и за него приходится платить цену, но остальные (да, включая выборы) они просто дополнительные.