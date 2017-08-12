Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв завоевал первое место в Кубке Синкфилда в Сент-Луисе

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в последнем туре престижного Кубка Синкфилда уступил норвежцу Магнусу Карлсену, передает Panorama.am.

Отлично проведший турнир Максим Вашье-Лаграв занял первое место. В заключительный день он убедительно обыграл Яна Непомнящего и набрал 6 очков.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходил с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играли по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 9 тура: Карлсен – Аронян 1-0, Вашье-Лаграв – Непомнящий 1-0, Свидлер – Каруана 1-0, Со – Ананд, Накамура – Карякин ничьи.

Итоги: 1. Вашье-Лаграв – 6; 2-3. Карлсен, Ананд – по 5,5; 4-5. Аронян, Карякин – по 5; 6. Свидлер – 4,5; 7. Каруана – 4; 8. Накамура – 3,5; 9-10. Со, Непомнящий – по 3.