Откровения от Муталибова: об операции «Кольцо» и «необходимости» укрепления отношений Баку-Москва

Азербайджанский проправительственный сайт Haqqin.az опубликовал примечательное интервью с экс-президентом Азербайджана, а ранее – первым секретарем ЦК азербайджанской компартии Аязом Муталибовым. Отставной политик предлагает официальному Баку строить еще более тесные отношения с Москвой, усмотрев «шанс» для своей страны в том, что Армения совершает «поворот во внешней политике.

По его словам, новый поворот в армянской внешней политике «лишний раз показывает: для Армении нет ничего святого, и в любой момент клика полевых командиров может сдать даже своего ближайшего союзника». И по словам А.Муталибова, Азербайджан должен воспользоваться новым «историческим шансом»: «Мы должны воспользоваться новой геополитической ситуацией и еще больше наращивать наши отношения с Россией, при этом внимательно отслеживая все действия Армении в отношениях с Западом».

Далее г-н Муталибов просто разоткровенничался и напомнил, что, цитата, «именно при поддержке Москвы в начале 1990-х годов Азербайджану удалось провести зачистку части оккупированной территории вокруг Карабаха: “Многие меня критикуют, мол, в 1991 году я согласился на проведение референдума по сохранению СССР, а армяне – нет, и тем самым совершил геополитическую ошибку. Так вот, мы извлекли максимум из этой ситуации, блестяще провели операцию “Кольцо”, в результате которой полностью очистили от армянских бандформирований Ханларский район, минимизировали опасность, нависшую над Гянджой, а в Ханкенди (в Степанакерте. – Ред. “Аравот”) развевался наш трехцветный флаг, и мы были очень близки к решению карабахской проблемы. Однако безответственная политика Горбачева помешала нам довести дело до конца».

Экс-президент убежден, что прозападный крен в политике Украины, Грузии и Молдовы обусловил нарушение территориальной целостности этих государств: «Помог ли нашим странам Запад в деоккупации наших территорий? Нет. Поэтому мы должны еще сильнее укреплять наши отношения с Россией. Никто не говорит, чтобы мы отказывались от нашей независимости, она для нас большая и неприкосновенная ценность. Но мы обязаны извлечь из каждой ситуации политические дивиденды. Что касается армян, то они никуда не денутся, просто шантаж – их излюбленный метод выстраивания отношений на протяжении веков. В конце концов они поймут, что без формулы совместного проживания в регионе не удастся добиться прочного и стабильного мира”, – убежден экс-президент.