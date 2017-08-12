По мнению Лаврова, «бросить русских» в Крыму и Донбассе – это как «сдать немцам Ленинград»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил мысль о том, чтобы бросить русских в Крыму и Донбассе, с идеей сдачи немцам Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом передает Радио Свобода.

Отвечая на вопросы участников прокремлевского молодежного форума “Территория смыслов на Клязьме”, министр сказал, что не призывает к “милитаризованным действиям”, но просто хочет сказать, что “есть вещи, которые мы не можем оставить, если мы являемся нацией”. Министр выразил мнение, что “отдавать Крым в руки нацистам, которые совершили переворот в Киеве, было бы преступным”.

Сказав, что в Донбассе война не идет, а только отмечены нарушения перемирия, Лавров заявил, что “новыми бомбежками и обстрелами… мы эту проблему не решим”. В социальных сетях тут же отметили, что таким образом глава МИД признал, что Россия бомбила и обстреливала восток Украины.