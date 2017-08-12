США предложили отложить референдум о независимости: лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани

Deutsche Welle. Лидер иракских курдов Масуд Барзани утверждает, что США предложили отложить запланированный на 25 сентября референдум о независимости Курдистана. Как сообщили в пресс-службе Барзани, с соответствующей просьбой к нему во время телефонного разговора в пятницу, 11 августа, обратился американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Глава Госдепа США выразил уверенность, что все спорные вопросы между региональным правительством Иракского Курдистана и официальным Багдадом “должны решаться путем диалога”. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что плебисцит отвлечет “от более насущных вопросов”, включая борьбу с террористической группировкой “Исламское государство”.

“Дата перенесена не будет”

Вместе с тем экс-министр финансов Ирака и близкий соратник Барзани – Хошияр Зебари – уже заявил, что, несмотря на просьбу Вашингтона, “дата не будет перенесена”. Референдум пройдет “25 сентября – без изменений”, отметил он.

На что может повлиять референдум?

Даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства. Прежде всего, они надеются получить больше поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака. Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум на эту тему. Предполагается, что Турция, Иран и Сирия также не признают курдскую республику, поскольку опасаются обострения сепаратистских настроений среди курдов на своей территории.

Лидер иракских курдов Барзани в 2014 году уже пытался провести референдум о независимости Курдистана. Тогда же поднимался и вопрос о спорных районах, в том числе, городе Киркук. Правительственные войска покинули этот регион в результате наступления боевиков террористической группировки “Исламское государство”, после чего курды взяли его под свой контроль.