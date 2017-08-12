Япония развернула комплексы ПРО с целью перехвата северокорейских ракет

Deutsche Welle. Власти Японии привели в состояние готовности американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot PAC-3 с целью перехвата северокорейских ракет в случае их запуска в направлении принадлежащего США тихоокеанского острова Гуам. Комплексы ПРО были развернуты на западе страны в префектурах Симанэ, Хиросима и Коти, сообщил в субботу, 12 августа, японский общественный телеканал NHK.

Через территорию этих префектур будет пролегать траектория баллистических ракет в том случае, если руководство КНДР выпустит их в сторону острова Гуам, на котором расположена американская военная база. Кроме того, в Японское море направлен эсминец, оснащенный американской корабельной системой “Иджис”, способной принимать и обрабатывать информацию о запуске баллистических ракет.

Население Гуама проинструктировано на случай атаки

Тем временем администрация Гуама, как передают американские СМИ, обнародовала рекомендации населению острова на случай ядерной атаки КНДР. По сведениям газеты Washington Post, жителям острова рекомендуется “не смотреть на вспышку или шарообразную молнию”, чтобы не ослепнуть. В правилах сообщается, где островитяне могут укрыться в безопасности, а также указывается, что некоторые радиоактивные частицы могут скапливаться на одежде, коже и волосах. Одновременно администрация Гуама подчеркнула, что остров в достаточной мере защищен от ракетных ударов КНДР.

Накануне стало известно о секретных переговорах Вашингтона и Пхеньяна, ведущихся уже несколько месяцев. Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Джозеф Юн и высокопоставленный дипломат из миссии КНДР в ООН Пак Сон Иль используют так называемый “нью-йоркский канал” для обмена информацией. Сообщается, что Джозеф Юн является единственным американским дипломатом, имеющим выход на северокорейских коллег.

В тот же день Трамп заявил о готовности Вашингтона действовать военными методами в конфликте с Северной Кореей. А 8 августа американский президент предупредил Пхеньян, что США ответят “огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел”, в случае новых угроз из Северной Кореи. Через считанные часы после этого командование вооруженных сил КНДР обнародовало заявление о подготовке плана ракетного удара по военной авиабазе Соединенных Штатов на острове Гуам.

Фото – Deustche Welle