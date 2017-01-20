«Гагик Царукян вернулся по согласованию и не займет поле РПА»: Сергей Минасян

«Возвращение Гагика Царукяна было ожидаемо», – такое мнение высказал заместитель директора института «Кавказ» Сергей Минасян, выступая вчера в Пресс-клубе «Заркерак» с комментариями относительно внутриполитических развитий в Армении. По словам политолога, в предвыборный период ППА попытается работать на поле так называемой конструктивной оппозиции. Сергей Минасян отмечает, что остается только понять, будет ли ППА участвовать в выборах в одиночку, или вокруг нее сформируется блок. Политолог подчеркнул, что другие партии, за исключением РПА, существенно уступают ППА по своим ресурсам, так как ППА располагает также и финансовыми ресурсами.

Коснувшись АНК, господин Минасян сказал: «На статус главной оппозиционной силы претендует также и АНК. На это был акцент и в заявлении Левона Тер-Петросяна». По впечатлению Сергея Минасяна, «ППА станет прозападной силой». Обобщая, политолог отметил: «Мы будем иметь АНК, которая претендует на статус главной оппозиционной силы, и пока еще окончательно не сформировавшуюся вероятную силу из числа бывших должностных лиц, не знаем, что будет с «Наследием». Разные ветви «Наследия» имеют разные подходы. Одно пытается войти в блок с Осканяном, политической силой Оганяна, часть будет стремиться объединиться с Царукяном, другая часть попытается выступить самостоятельно. Гагик Царукян попытается объединить вокруг себя некоторых лиц и политических сил».

Политолог считает, что ППА пришла с согласия и не займет поле РПА: «ППА не будет работать на том поле, которое определено или запланировано властью. Не знаю, была ли предварительная договоренность или нет, о каких процентах или масштабах шла речь, но понятно, что Гагик Царукян вернулся по согласию и очень хорошо понимает тот формат и те границы, где он может и должен работать. Это поле не РПА, а оппозиции».