Демократы Брэд Шерман и Эл Грин внесли законопроект об импичменте президента Дональда Трампа

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин внесли на рассмотрение Палаты представителей законопроект об импичменте президента США Дональда Трампа за препятствование расследованию его связей с Россией. Господин Шерман заявил, что общение Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение господина Коми — это создание помех правосудию. Об этом передает издание Коммерсант.

«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне, чтобы представить Статьи об импичменте Дональда Трампа. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы заставить Судебный комитет Палаты провести слушания по вопросу об обструкции юстиции и вмешательстве России в наши выборы»,— говорится в заявлении Брэда Шермана.

Конгрессмен полагает, что информация, которую раскрыл Дональд Трамп-младший, доказывает, что предвыборный штаб господина Трампа стремился получить помощь от России. «Сейчас все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая то, как он пытался свернуть расследование в отношении Майкла Флинна и более широкое расследование, касающееся России»,— считает Брэд Шерман.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что 9 июня 2016 года состоялась встреча Дональда Трампа-младшего и юриста Натальи Весельницкой. На ней также присутствовали зять нынешнего главы Белого дома Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлявший его предвыборную кампанию. Встречу по просьбе бизнесмена и певца Эмина Агаларова организовал PR-менеджер Роб Голдстоун.

Отметим также, что Брэд Шерман является членом Армянского Кокуса Конгресса США.

На снимке – Брэд Шерман и Эл Грин (Фото – Politico)